«Простой способ»: Психолог рассказала, как отличить майскую усталость от выгорания

11 мая 2026, 10:24

Психолог Белкина: майская усталость проходит после отдыха, а выгорание — нет

Фото: iStock/Deagreez

Весна в самом разгаре, а вы вместо прогулок и шашлыков мечтаете только о том, чтобы добраться до подушки? Психологи объясняют: виноват не только авитаминоз. Главное — вовремя понять, что именно с вами происходит, и не навредить себе таблетками.





Психолог Юлия Белкина в беседе с «Радио 1» заявила, что май, действительно, приносит тепло, солнце — но для многих ещё и разбитость, сонливость, апатию. Виноваты не только перепады погоды, но и внутренние перестройки организма. Однако самое опасное — спутать обычную усталость с депрессией или профессиональным выгоранием. Предлагает простой и надёжный способ самодиагностики.





«Усталость от любого другого симптома можно отличить очень простым способом. Она проходит после отдыха, полноценного сна, поездки на одну-две недели в отпуск. То есть, если ты восстанавливаешь силы, когда отдохнул без применения каких-то дополнительных методик, практик, таблеток — значит, это была просто усталость», — сказала она.

«Если это состояние, в котором не хватает сил даже на элементарные бытовые обязанности, то здесь, конечно, уже можно задумываться о депрессии, потому что это не лень, а уже изменения на уровне психики. Первый шаг к пониманию себя — дать себе время на отдых и только потом делать выводы», — отметила Белкина.