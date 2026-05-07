Психолог рассказала, как пожилым людям справиться со «страхом падения»

07 мая 2026, 23:37

Психолог Гусева: Страх падения у пожилых приводит к изоляции и депрессии

Страх падения заставляет пожилого человека сидеть дома и меньше двигаться, это приводит к тому, что мышцы слабеют, а координация теряется. Об этом предупредила старший преподаватель кафедры психологии Университета «Синергия», психолог Анна Гусева.





По ее словам, «страх падения» является лишь психологической ловушкой. В итоге человек, боясь упасть, старается не выходить лишний раз из дома, старается меньше двигаться, и в результате мышцы постепенно атрофируются, ухудшается координация, вместе с тем появляется неуверенность в собственных силах.





«Страх создает то, чего человек боится. Здоровая осторожность — это когда вы надеваете удобную обувь, чтобы не поскользнуться, а страх падения — это когда вы не выходите из дома, потому что можете упасть. Разница налицо: осторожность защищает, страх парализует», — пояснила Гусева в разговоре с RuNews24.ru.