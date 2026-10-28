28 октября 2026, 15:01

Фото: iStock/Kostikova

Осенью и зимой домашняя аптечка особенно нужна под рукой. Измерить температуру, обработать порез или помочь себе до визита к врачу проще, когда необходимые средства лежат на своих местах. Но покупать лекарства от всех болезней не стоит: состав аптечки зависит от возраста и здоровья членов семьи. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».





Содержание Зачем готовить домашнюю аптечку к осени и зиме Что проверить перед покупкой лекарств Какой термометр выбрать для дома Какие жаропонижающие и обезболивающие положить в аптечку Что положить в аптечку от насморка Что поможет при боли в горле и кашле Нужны ли в домашней аптечке антибиотики и противовирусные препараты Какие перевязочные материалы пригодятся дома Что держать под рукой при ушибах и ожогах Что положить в аптечку на случай расстройства пищеварения Как собрать аптечку для ребенка Что учесть людям с хроническими заболеваниями и аллергией

Зачем готовить домашнюю аптечку к осени и зиме

Что проверить перед покупкой лекарств

Фото: iStock/Kostikova

Какой термометр выбрать для дома

Какие жаропонижающие и обезболивающие положить в аптечку

Что положить в аптечку от насморка

Что поможет при боли в горле и кашле

Фото: iStock/eternalcreative

Нужны ли в домашней аптечке антибиотики и противовирусные препараты

Какие перевязочные материалы пригодятся дома

Что держать под рукой при ушибах и ожогах

Фото: iStock/Artur Komisarenko

Что положить в аптечку на случай расстройства пищеварения

Как собрать аптечку для ребенка

Что учесть людям с хроническими заболеваниями и аллергией