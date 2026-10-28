Простуда не застанет врасплох: что проверить и докупить в домашнюю аптечку к холодам?
Осенью и зимой домашняя аптечка особенно нужна под рукой. Измерить температуру, обработать порез или помочь себе до визита к врачу проще, когда необходимые средства лежат на своих местах. Но покупать лекарства от всех болезней не стоит: состав аптечки зависит от возраста и здоровья членов семьи. Подробнее расскажем в материале «Радио 1».
Зачем готовить домашнюю аптечку к осени и зимеВ холодный сезон чаще возникает потребность в средствах от температуры, насморка и боли. Кроме того, зимой можно столкнуться с бытовыми травмами: порезами, ожогами или ушибами. Поэтому полезно заранее проверить лекарства и перевязочные материалы, а не искать их поздно вечером, когда человек уже плохо себя чувствует. Домашняя аптечка не заменяет врача и не должна превращаться в склад препаратов. Ее задача — помочь в распространенных ситуациях и дать возможность оказать первую помощь до обращения за медицинской помощью.
При выборе лекарств учитывайте возраст, хронические заболевания, аллергию и другие препараты, которые человек принимает постоянно. Если сомневаетесь, подойдет ли конкретное средство, спросите врача или фармацевта. Перед применением прочитайте инструкцию и обратите внимание на противопоказания.
Что проверить перед покупкой лекарствНачните с ревизии. Достаньте все содержимое аптечки и посмотрите на сроки годности. Просроченные препараты отложите отдельно: принимать их нельзя. Уточните в аптеке или местной организации по обращению с отходами, как правильно утилизировать лекарства в вашем городе. Проверьте целостность упаковок. Если название стерлось, инструкция потерялась, а определить состав не получается, лучше не использовать такое средство. Не стоит хранить таблетки россыпью: без упаковки легко перепутать препараты и дозировку.
Обратите внимание на уже открытые флаконы. Для некоторых капель, сиропов и растворов инструкция устанавливает отдельный срок хранения после вскрытия. Чтобы не забыть дату, можно написать ее на упаковке сразу после открытия. Составьте перечень того, что закончилось или скоро понадобится. Такой подход поможет избежать лишних покупок и не заполнять аптечку средствами, которые никто в семье не использует.
Какой термометр выбрать для домаТермометр — одна из самых нужных вещей в сезон простуд. Он помогает объективно оценить температуру тела, а не полагаться только на ощущения.
Для дома подойдет электронная модель. При покупке проверьте комплектацию и инструкцию. Держите запасную батарейку, если конструкция прибора позволяет ее заменить. После использования очищайте термометр так, как советует производитель.
Если в семье есть ребенок, заранее узнайте, как правильно измерять температуру выбранным прибором. Показатели могут зависеть от места измерения, поэтому важно следовать инструкции.
При плохом самочувствии смотрите не только на цифры. Сильная слабость, затрудненное дыхание, спутанность сознания и другие тревожные симптомы требуют медицинской оценки независимо от показаний термометра.
Какие жаропонижающие и обезболивающие положить в аптечкуДля домашней аптечки обычно рассматривают парацетамол или ибупрофен. Они помогают снизить температуру и уменьшить боль. Выбирайте форму и дозировку с учетом возраста и состояния здоровья человека. Эти препараты подходят не всем. Например, ибупрофен имеет ограничения при некоторых заболеваниях желудка и почек, а парацетамол требует осторожности при заболеваниях печени. Во время беременности и при хронических болезнях выбор лекарства лучше обсудить с врачом.
Не превышайте дозировку из инструкции и соблюдайте интервалы между приемами. Обращайте внимание на состав порошков и других комбинированных средств от простуды: они тоже могут содержать парацетамол. Если одновременно принять несколько таких препаратов, можно случайно превысить допустимую дозу. Детям нужны лекарства в возрастной форме и дозировке. Дозу часто рассчитывают по весу, поэтому ориентируйтесь на инструкцию и рекомендации педиатра. Не давайте ребенку аспирин при вирусной инфекции: это связано с риском опасного осложнения — синдрома Рея.
Что положить в аптечку от насморкаПри насморке пригодится аптечный солевой раствор для носа. Он помогает увлажнить слизистую и удалить слизь. Для маленьких детей выбирайте средство с учетом возраста и применяйте его по инструкции. Если используете устройство для промывания носа, соблюдайте правила производителя. Для приготовления раствора не берите воду прямо из-под крана. Подойдет стерильная, дистиллированная или предварительно прокипяченная и охлажденная вода. Само устройство после процедуры нужно очищать и просушивать согласно инструкции.
Сосудосуживающие капли и спреи могут временно уменьшить заложенность. Но применять их долго нельзя: частое и продолжительное использование способно усилить проблему. Соблюдайте сроки и дозировку из инструкции. Для детей выбирайте только разрешенные по возрасту формы и при необходимости советуйтесь с педиатром. Если насморк долго не проходит, симптомы усиливаются или появляются выраженная боль и высокая температура, обратитесь к врачу. Не начинайте самостоятельно курс антибиотиков только потому, что изменился цвет выделений из носа.
Что поможет при боли в горле и кашлеПри боли в горле важно пить достаточно жидкости и не раздражать слизистую слишком горячей едой или напитками. Для облегчения симптомов взрослые могут использовать подходящие пастилки или другие местные средства, если инструкция не содержит противопоказаний. Не все леденцы и спреи подходят детям. У маленького ребенка твердая пастилка может вызвать удушье, а некоторые лекарства имеют возрастные ограничения. Перед покупкой прочитайте упаковку и при сомнениях посоветуйтесь с педиатром.
Кашель бывает разным, поэтому не стоит заранее собирать большой запас сиропов. Препараты от кашля отличаются по действию и подходят не в каждой ситуации. Особенно осторожно нужно выбирать их для детей. Если человеку трудно дышать или глотать, появилась боль в груди, а состояние быстро ухудшается, не ограничивайтесь домашними средствами. Обратитесь за медицинской помощью.
Нужны ли в домашней аптечке антибиотики и противовирусные препаратыАнтибиотики не стоит покупать «на всякий случай» и начинать принимать без назначения врача. Они не действуют на вирусы, которые вызывают многие сезонные простуды. Неправильный прием может привести к нежелательным последствиям и способствовать развитию устойчивости бактерий к лекарствам. Не используйте остатки антибиотиков от прежней болезни и не передавайте свои препараты другим членам семьи. Даже похожие симптомы не означают, что людям подойдет одинаковое лечение.
Противовирусные препараты тоже не нужно выбирать только по рекламе. Для разных инфекций существуют разные схемы терапии, а некоторым пациентам лекарства особенно важно назначить вовремя. Если человек входит в группу риска осложнений или тяжело переносит болезнь, ему стоит связаться с врачом. Витамины и добавки не заменяют полноценное лечение. Покупать их всем членам семьи без учета питания, состояния здоровья и рекомендаций специалиста необязательно.
Какие перевязочные материалы пригодятся домаВ аптечке полезно держать стерильные марлевые салфетки, бинты и лейкопластырь разных размеров. Они помогут закрыть небольшой порез или ссадину. Для фиксации повязки пригодится рулонный пластырь, а для работы с материалами — чистые ножницы.
Одноразовые перчатки помогут защитить руки при оказании первой помощи. Проверяйте упаковки: если стерильный материал потерял целостность, для обработки раны лучше взять новый.
При небольшом порезе вымойте руки и промойте рану чистой проточной водой. Если кровь продолжает идти, прижмите место повреждения чистой салфеткой. Затем закройте рану подходящей повязкой. Не заливайте глубокую рану спиртом или йодом. Если повреждение серьезное, края расходятся, внутри остался посторонний предмет или кровотечение не удается остановить, обратитесь за медицинской помощью. При обильном кровотечении вызывайте скорую.
После укуса животного, глубокой или загрязненной раны нужно обратиться к врачу. Специалист оценит повреждение и необходимость профилактики столбняка или других инфекций.
Что держать под рукой при ушибах и ожогахПри ушибе может пригодиться холодный компресс. Не прикладывайте лед непосредственно к коже: заверните его в ткань. Если боль сильная, конечность заметно деформирована или человек не может ею двигать, нужна медицинская помощь.
При небольшом термическом ожоге сразу охлаждайте поврежденное место прохладной проточной водой около 20 минут. Не используйте лед, масло и другие жирные средства. После охлаждения можно осторожно закрыть ожог чистой неприлипающей повязкой.
Не вскрывайте пузыри. Если ожог большой или глубокий, затронул лицо, кисти, стопы либо человек получил травму электричеством или химическим веществом, обратитесь за медицинской помощью. При серьезном состоянии вызывайте скорую.
Что положить в аптечку на случай расстройства пищеваренияПорошок для приготовления раствора для пероральной регидратации поможет восполнить потерю жидкости и солей при рвоте или диарее. Готовьте его точно по инструкции и используйте чистую воду. Не меняйте пропорции и соблюдайте срок хранения готового раствора. При расстройстве пищеварения важно следить за состоянием человека. Особенно быстро обезвоживание может развиться у маленьких детей и пожилых людей. Сильная слабость, редкое мочеиспускание, невозможность пить и ухудшение состояния — повод обратиться за медицинской помощью.
Кровь в стуле, сильная боль в животе или непрекращающаяся рвота тоже требуют обращения к врачу. Не давайте детям средства, останавливающие диарею, без консультации специалиста. Активированный уголь не заменяет лечение при отравлении. Если есть подозрение, что человек проглотил опасное вещество или слишком большую дозу лекарства, не ждите появления симптомов: срочно обращайтесь за медицинской помощью и следуйте указаниям специалиста.
Как собрать аптечку для ребенкаДетские лекарства лучше хранить отдельно от взрослых, но в одном надежном месте, недоступном для ребенка. Так проще найти нужную форму и не перепутать концентрацию препарата. Оставляйте средства в оригинальных упаковках вместе с инструкциями.
Для измерения жидкого лекарства используйте мерный шприц или ложку из комплекта. Обычная чайная ложка не подходит для точного дозирования. Перед применением проверьте возрастные ограничения и дозу. Состав детской аптечки стоит обсудить с педиатром, особенно если у ребенка есть хроническое заболевание, аллергия или постоянная терапия. Заранее уточните, как действовать при температуре и какие симптомы требуют срочной помощи.
У ребенка младше трех месяцев температура от 38 °C — повод для срочной медицинской оценки. При затрудненном дыхании, судорогах, выраженной сонливости или других опасных симптомах вызывайте скорую помощь.
Что учесть людям с хроническими заболеваниями и аллергиейТем, кто постоянно принимает лекарства, важно следить за запасом и не прерывать лечение самостоятельно. Перед праздниками, поездками и периодами непогоды полезно заранее проверить, хватит ли препаратов до следующего визита к врачу или покупки в аптеке.
Если врач назначил лекарство на случай тяжелой аллергической реакции, держите его доступным и следуйте индивидуальному плану действий. Близким стоит знать, где лежит средство и как его использовать.
Запишите названия постоянных препаратов и дозировки. Можно хранить эту информацию рядом с аптечкой или в телефоне. Она пригодится, если потребуется обратиться за помощью и быстро рассказать врачу о лечении. При выборе средств от простуды учитывайте возможные взаимодействия с постоянными лекарствами. Например, некоторые препараты для облегчения заложенности носа имеют ограничения при отдельных заболеваниях. Безопасный вариант лучше обсудить со специалистом.