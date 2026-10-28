Стала известна причина убийства женщины и её дочери в Челябинске
В Челябинске мужчина убил жену и её дочь после того, как погибшая назвала его предателем. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
После слов, сказанных супругой, 39-летний гражданин разозлился, взял служебный пистолет Иж-71, который не сдал на работе, застрелил жену и её дочь, а затем покончил с собой.
В настоящее время силовики проверяют ЧОП «Омега-1», где работал убийца: по правилам он должен был сдать оружие после смены. Сейчас это грубое нарушение — фирму ждёт либо отзыв лицензии, либо возбуждение уголовного дела по статье «Халатность».
Семья жила в этой квартире меньше двух недель, мужчина и его супруга были женаты около года. Отмечается, что в браке у пары появился общий сын. Остальные дети — мальчики, сбежавшие во время стрельбы, и убитая девочка — появились в первом браке жены.
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