Некоторые россияне получат пенсию раньше из-за праздников и выходных в ноябре
Некоторым россиянам пенсии в ноябре 2026 года перечислят досрочно из-за праздничного дня и выходных. Выплаты, запланированные на 4 ноября, должны поступить получателям 3 ноября, а сроки зачисления пенсий, приходящихся на выходные, также перенесут на ближайший рабочий день.
Как рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, при определении сроков перечисления выплат учитывают календарь рабочих и нерабочих дней. Например, если по установленному графику пенсия должна поступить 8 ноября, в 2026 году выпадающее на воскресенье, деньги зачислят на банковский счет заранее.
Эксперт также рекомендовал пенсионерам, у которых возникнут вопросы по срокам получения социальных выплат, обращаться непосредственно в обслуживающий банк или ближайшее отделение «Почты России». Там можно уточнить дату доставки денег с учетом индивидуального графика и режима работы конкретного отделения.
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