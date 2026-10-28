Некоторые россияне получат пенсию раньше из-за праздников и выходных в ноябре

28 октября 2026, 15:20

Доцент Балынин: пенсия может прийти 3 ноября из-за выходных и праздников

Фото: iStock/Oleg Elkov

Некоторым россиянам пенсии в ноябре 2026 года перечислят досрочно из-за праздничного дня и выходных. Выплаты, запланированные на 4 ноября, должны поступить получателям 3 ноября, а сроки зачисления пенсий, приходящихся на выходные, также перенесут на ближайший рабочий день.