Достижения.рф

Некоторые россияне получат пенсию раньше из-за праздников и выходных в ноябре

Доцент Балынин: пенсия может прийти 3 ноября из-за выходных и праздников
Фото: iStock/Oleg Elkov

Некоторым россиянам пенсии в ноябре 2026 года перечислят досрочно из-за праздничного дня и выходных. Выплаты, запланированные на 4 ноября, должны поступить получателям 3 ноября, а сроки зачисления пенсий, приходящихся на выходные, также перенесут на ближайший рабочий день.



Как рассказал в беседе с RT доцент Финансового университета при правительстве России Игорь Балынин, при определении сроков перечисления выплат учитывают календарь рабочих и нерабочих дней. Например, если по установленному графику пенсия должна поступить 8 ноября, в 2026 году выпадающее на воскресенье, деньги зачислят на банковский счет заранее.

Эксперт также рекомендовал пенсионерам, у которых возникнут вопросы по срокам получения социальных выплат, обращаться непосредственно в обслуживающий банк или ближайшее отделение «Почты России». Там можно уточнить дату доставки денег с учетом индивидуального графика и режима работы конкретного отделения.

Анастасия Чинкова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0