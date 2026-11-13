«Против искусственного интеллекта»: Россиянам объяснили, в чём заключается новая профессиональная ценность сотрудника

13 ноября 2026, 13:19

Эксперт по ИИ Ляшенко: выигрыш сотрудника по сравнению с ИИ — в нестандартности

Фото: iStock/NicoElNino

Искусственный интеллект перестал быть фантастикой: нейросети уже сегодня берут на себя рутинные задачи, а аналитики предсказывают исчезновение целого ряда профессий в ближайшие десятилетия. От бухгалтеров и переводчиков до программистов и журналистов — кто окажется в зоне риска, а кто сможет адаптироваться к новой реальности?





Эксперт по цифровой трансформации и ИИ-обучению Валерий Ляшенко в беседе с «Радио 1» рассказал, в чём заключается новая профессиональная ценность сотрудника.





«Требования к человеку на автоматизированном производстве растут. Глубокое знание своего станка становится основой для понимания всей технологической линии: как связаны операции, откуда приходит отклонение, как изменение одного режима влияет на последующие этапы. Если система обнаружила брак, специалисту необходимо разобраться, где возникла причина: в сырье, настройках оборудования или предыдущей операции. Здесь нужны опыт, системное мышление и способность принимать решения в нестандартной ситуации», — сказал он.

«Автоматизация не обучает человека сама по себе. Нельзя установить роботизированную линию и ожидать, что человек автоматически научится ею управлять. Ему нужны практика, понимание смежных процессов и навыки работы с данными. Часть рабочих мест действительно может сократиться. Но своевременное переобучение позволяет человеку перейти от выполнения отдельной операции к управлению более сложным процессом», — объяснил Ляшенко.