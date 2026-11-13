Медведев поддержал инициативы по развитию местных отделений «Единой России»
Заместитель председателя Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев поддержал инициативы по развитию местных отделений «Единой России». 2026 год партия объявила Годом местных отделений. Итоги представили на форуме в Москве.
На пленарном заседании Медведев заявил, что «Единая Россия» насчитывает почти три тысячи местных отделений.
«Они выступают важнейшим каналом связи между гражданами страны, между членами партии, её региональными структурами, федеральными органами управления. Важно, чтобы ваша деятельность, работа, как принято говорить, «на земле», шла системно и приводила к успехам. И в этом смысле партийная ткань, которая создаётся местными отделениями, является исключительно прочной», — отметил Дмитрий Анатольевич.Медведев поддержал ряд инициатив: создать Федеральный совет местных отделений, расширить применение партийного чат-бота в мессенджере MAX, запустить на местном уровне помощника с искусственным интеллектом на базе «ВПШ+». Он предложил сохранить практику форумов «Есть результат!».
Жители Московской области внесли в новую Народную программу 920 тысяч инициатив — почти треть собранных по стране. В регионе создали девять программных комиссий, чтобы выполнить наказы жителей. Предыдущую программу в Подмосковье выполнили практически полностью, в этом году планируют довести исполнение до 100%.