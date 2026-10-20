Нейросеть охватила 147 домов культуры Подмосковья
Система искусственного интеллекта расширила работу в домах культуры Московской области: к проекту присоединилась 31 площадка, а сеть пополнили 100 камер. Сейчас нейросеть анализирует посещаемость в 147 ДК региона, используя 443 камеры комплекса «Безопасный регион». Об этом сообщает пресс-служба Мингосуправления Московской области.
Алгоритмы обрабатывают видеопоток и определяют фактическое число зрителей на концертах, спектаклях и других событиях. На основе собранной статистики учреждения культуры могут точнее формировать афишу и менять расписание с учетом интереса жителей.
В сентябре ИИ зафиксировал на мероприятиях в подмосковных домах культуры на 45,2 тыс. посетителей больше, чем месяцем ранее. Самую высокую посещаемость с начала 2026 года система отметила в марте — свыше 176,3 тыс. человек.
Информацию о цифровых решениях региона и условиях их тестирования собрали на портале «Цифровой регион».
В сентябре ИИ зафиксировал на мероприятиях в подмосковных домах культуры на 45,2 тыс. посетителей больше, чем месяцем ранее. Самую высокую посещаемость с начала 2026 года система отметила в марте — свыше 176,3 тыс. человек.
Информацию о цифровых решениях региона и условиях их тестирования собрали на портале «Цифровой регион».