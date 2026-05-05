«Против ожирения»: Диетолог рассказала, как малина может помочь в коррекции веса

05 мая 2026, 11:41

Диетолог Королева: малина поможет в похудении совместно с общим рационом

В сети всколыхнула новость о чудодейственных свойствах летней ягоды. Стало известно, что малина снижает риск ожирения и укрепляет кишечник. Правда ли это?





Специалист в области диетологии, директор клиники эстетической медицины, кандидат медицинских наук Маргарита Королева в беседе с «Радио 1» развеяла заблуждения, сказав, что не все так однозначно, как кажется на первый взгляд.





«Говорить о том, что именно малина максимально могла бы помочь со снижением массы тела, безусловно, нельзя. Это нонсенс какой-то. Если бы мы все в большом количестве ели малину, это не значит, что мы потеряли бы вес. Малина — ценный продукт, содержащий биофлавоноиды и антиоксиданты. Она вкусна и любима всеми поколениями. Однако ее роль в коррекции веса — вторична», — заявила специалист.

«Каждый выбирает своё — жиры, белки, углеводы — всё должно присутствовать. Если мы упорядочим его, будем пить достаточное количество жидкости и вести активный образ жизни — только тогда сможем подкорректировать массу тела. К тому же, малина подходит не всем: есть люди с аллергией, а маленькие косточки ягоды могут создавать дискомфорт. Она может стать вкусным сезонным помощником, но основными инструментами остаются образ жизни, режим питания и консультация врача», — заключила Королева.