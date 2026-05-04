Диетолог назвала самые вредные продукты на голодный желудок
Употребление некоторых продуктов и сочетаний на голодный желудок может привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.
По ее словам, кофе натощак стимулирует избыточное выделение желудочного сока, из-за чего нарушается барьерная функция слизистой желудка, что может привести к развитию эрозии и язвы желудка. Дианова добавила, что плохим выбором для завтрака является сладкая выпечка, поскольку в ней нет белка и клетчатки.
«Это продукт в том числе с гликемическим индексом очень высоким, то есть он стимулирует, повышает уровень глюкозы сначала, а потом стимулирует выработку поджелудочной железой инсулина, чтобы это все выровнять. Со временем это приводит к развитию преддиабета, диабета, инсулинорезистентности, лишнему весу и жировому гепатозу», — объяснила Дианова в разговоре с RT.
Диетолог призвала не завтракать глазированными кукурузными хлопьями и не пить сладкие газированные напитки. Отказ от газировки является самым быстрым методом снижения небольшого количества лишнего веса, заключила Дианова.