Диетолог назвала самые вредные продукты на голодный желудок

Диетолог Дианова: Кофе натощак стимулирует избыточность желудочного сока

Употребление некоторых продуктов и сочетаний на голодный желудок может привести к проблемам со здоровьем. Об этом предупредила врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова.





По ее словам, кофе натощак стимулирует избыточное выделение желудочного сока, из-за чего нарушается барьерная функция слизистой желудка, что может привести к развитию эрозии и язвы желудка. Дианова добавила, что плохим выбором для завтрака является сладкая выпечка, поскольку в ней нет белка и клетчатки.





«Это продукт в том числе с гликемическим индексом очень высоким, то есть он стимулирует, повышает уровень глюкозы сначала, а потом стимулирует выработку поджелудочной железой инсулина, чтобы это все выровнять. Со временем это приводит к развитию преддиабета, диабета, инсулинорезистентности, лишнему весу и жировому гепатозу», — объяснила Дианова в разговоре с RT.