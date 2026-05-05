Диетолог раскрыла неочевидную причину лишнего веса

05 мая 2026, 10:18

Диетолог Русакова: Избыток кортизола может привести к лишнему весу

Высокий уровень кортизола может приводить к негативным последствиям, включая образование лишнего веса. Об этом предупредила диетолог, кандидат медицинских наук Дарья Русакова.





По ее словам, выявить у себя избыток кортизола можно по нескольким признакам. Так, при повышенном гормоне стресса человек набирает вес даже при привычном рационе питания.





«Также важно обратить внимание на жировые отложения — при излишке кортизола они в основном откладываются на животе. Также людям с превышающим гормоном стресса сложно контролировать аппетит, у них обостряется тяга к сладкому», — отметила Русакова в разговоре с «Вечерней Москвой».