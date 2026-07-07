Диетолог назвала лучшие способы сохранения ягод на зиму

07 июля 2026, 13:06

Диетолог Залетова: ягоды на зиму лучше всего замораживать или сушить

Фото: iStock/Tatsiana Drozd

Наиболее полезным способом заготовки ягод на зиму является глубокая заморозка и сушка в дегидраторе. Об этом рассказала заведующая дневным стационаром ФИЦ питания и биотехнологии, врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог и специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.





Эксперт предупредила, что варенье не является методом сохранения ягод на зиму. При нагревании погибает часть антоцианов, имеющих антиоксидантный эффект, а аскорбиновая кислота практически полностью пропадает уже к первому часу варки. Тем не менее в лакомстве сохраняются калий, магний и кальций.





«При этом важно понимать, что, несмотря на сохранившийся микроэлементный потенциал варенья, продукт имеет очень высокий гликемический индекс. Так что это скорее функциональный десерт, употреблять который лучше в объеме не более пары чайных ложек в день», — подчеркнула Залетова в разговоре с Москвой 24.