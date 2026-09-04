«Процесс разложения»: Миколог дал три жизненно важных совета по переработке грибов
Миколог Дьяков: грибы лучше собирать в корзинку для сохранения их жизни
Выход в лес — это только полдела. Чтобы собранный урожай не превратился в яд, нужно соблюдать строгие правила уже после возвращения домой.
Ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» назвал грибы скоропортящимся продуктом, который впитывает всю грязь из окружающей среды, и объяснил, как продлить сезон до самых морозов.
«Грибы — уникальный продукт, который требует уважения. Как только плодовое тело оказывается в вашей корзине, запускается процесс его разложения. Поэтому важно не только правильно собрать, но и оперативно обработать добычу», — сказал он.
Эксперт выделяет три ключевых правила для сохранения здоровья и вкуса блюда:
- Правильная тара: лучше всего собирать в корзинку, потому что она продувается, а грибы меньше мнутся. Если вы берете замкнутый пакет, то добыча начнет подгнивать.
- Немедленная переработка: сразу после прихода домой нужно их переработать (либо бланшировать — прокипятить, либо заморозить, либо засушить, чтобы остановить процесс разложения).
- Экологически чистое место: собирать грибы только в тех местах, где вы уверены в экологическом благополучии. Потому что грибы всасывают тяжелые металлы, радионуклиды, остатки пестицидов и другие нехорошие соединения.