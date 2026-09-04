«Процесс разложения»: Миколог дал три жизненно важных совета по переработке грибов

04 сентября 2026, 11:32

Миколог Дьяков: грибы лучше собирать в корзинку для сохранения их жизни

Фото: Istock/MirekKijewski

Выход в лес — это только полдела. Чтобы собранный урожай не превратился в яд, нужно соблюдать строгие правила уже после возвращения домой.





Ведущий специалист кафедры микологии и алгологии биологического факультета МГУ Максим Дьяков в беседе с «Радио 1» назвал грибы скоропортящимся продуктом, который впитывает всю грязь из окружающей среды, и объяснил, как продлить сезон до самых морозов.





«Грибы — уникальный продукт, который требует уважения. Как только плодовое тело оказывается в вашей корзине, запускается процесс его разложения. Поэтому важно не только правильно собрать, но и оперативно обработать добычу», — сказал он.

Эксперт выделяет три ключевых правила для сохранения здоровья и вкуса блюда: