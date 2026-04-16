Жители Подмосковья начали находить в лесах первые весенние грибы
В лесах Подмосковья обнаружили первые весенние грибы. Об этом сообщили РИА Новости в комитете лесного хозяйства Московской области.
Жители региона уже находят первые трофеи. Отмечается, что саркосцифа австрийская появилась в Луховицком районе, а строчки — в Орехово-Зуевском лесничестве. В то же время в комлесхозе региона напомнили, что не все весенние грибы безопасны. Так, например, строчки считаются условно съедобными, однако они требуют особой обработки перед употреблением.
Ранее доцент кафедры общей биологии и биоэкологии Государственного университета просвещения Роман Опарин отмечал, что сбор грибов весной связан с повышенными рисками из-за распространенных заблуждений и неправильной идентификации видов. По его словам, особую сложность представляют сморчки и строчки, которые имеют нетипичную форму.
Читайте также: