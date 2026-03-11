«Процесс запущен»: Синоптик рассказал, какая погода ждет Москву и область в ближайшую неделю

11 марта 2026, 14:31

Синоптик Варакин: в Москве и Подмосковье будет стремительно теплеть

Фото: iStock/Liudmila Kiermeier

В Москве и области установилась аномально теплая для начала марта погода. Столбики термометров поднялись на 7–8 градусов выше нормы, а солнце и активное таяние снега создают полное ощущение весны.





Советник директора Гидрометцентра России Юрий Варакин в беседе с «Радио 1» заявил, что метеорологическая весна уже вступила в свои права, опередив климатические сроки более чем на неделю.





«Метеорологическая весна наступила в Московском регионе на 7–10 дней раньше. Она должна была двадцатого-двадцать первого по климату прийти», — подтвердил он.

«У нас рекорд для сегодняшнего дня +13°. Но уже 12-го–13-го суточные рекорды мы, наверное, либо повторим, либо побьем», — сообщил Варакин.

«Каждый день капель, таяние, убывание высоты снежного покрова. Снега всё равно в полтора раза больше. У нас, допустим, на 20-е число по климату высота снежного покрова должна быть меньше 30 см, но сейчас у нас 46 на вчерашний день», — привел цифры эксперт.

«Процесс запущен, и пока мы не видим возврата, рецидивов. Хотя март не всегда такой весенне-радостный, но давайте будем оптимистами и реалистами», — добавил метеоролог.