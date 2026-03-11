Стало известно, когда в Москве проснутся первые змеи

11 марта 2026, 13:48

Герпетолог Черлин: первые змеи в Москве появятся в апреле

Фото: Istock/Lenorlux

В столичном регионе в ближайшее время могут пробудиться первые змеи. Герпетолог Владимир Черлин рассказал, что пресмыкающиеся покинут места зимовок уже в начале апреля, если установится тёплая погода.





В беседе с RT Черлин отметил, что для выхода змей среднесуточная температура должна достигать около +20 градусов тепла.

«В московском регионе всего два вида змей — обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Оба вида могут оказаться в Москве и оказываются регулярно где-нибудь в лесопарках», — заявил он.