Стало известно, когда в Москве проснутся первые змеи

Герпетолог Черлин: первые змеи в Москве появятся в апреле
В столичном регионе в ближайшее время могут пробудиться первые змеи. Герпетолог Владимир Черлин рассказал, что пресмыкающиеся покинут места зимовок уже в начале апреля, если установится тёплая погода.
В беседе с RT Черлин отметил, что для выхода змей среднесуточная температура должна достигать около +20 градусов тепла.
«В московском регионе всего два вида змей — обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Оба вида могут оказаться в Москве и оказываются регулярно где-нибудь в лесопарках», — заявил он.Эксперт дал рекомендации на случай встречи со змеёй. Он посоветовал не трогать пресмыкающееся, а просто обойти его. Герпетолог подчеркнул, что змеи не нападают на человека первыми и стараются скрыться. Единственную опасность, по мнению Черлина, представляет неосторожность людей: если наступить на змею, она может укусить в целях самозащиты.
