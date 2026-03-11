Региональные дороги Московской области готовят к паводкам

11 марта 2026, 13:17

оригинал Фото: пресс-служба МТДИ МО

Комплекс мер по подготовке региональных дорог Подмосковья к паводкам проводят сотрудники Мосавтодора. Об этом сообщает пресс-служба областного министерства транспорта и дорожной инфраструктуры.





Специалисты проверили техническое состояние более ста мотопомп, а также наличие на складах напорных и всасывающих рукавов для мотопомп.





«В рамках профилактики подтоплений дорожники также начали расчищать ливневые стоки, водоотводные каналы и канализационные решётки на дорогах областного подчинения», — говорится в сообщении.