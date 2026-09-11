«Проверенные временем»: Всё, что нужно знать о вакцинах от гриппа в 2026 году

11 сентября 2026, 16:32

Врач Осипов: в РФ доступны вакцины «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп»

Фото: iStock/MargJohnsonVA

Подмосковье начинается сезон вакцинации от гриппа. Ежегодно миллионы россиян задаются одними и теми же вопросами: какую вакцину выбрать, чем она отличается от прошлогодней и кому она подходит больше всего?





Главный врач Домодедовской центральной городской больницы Андрей Осипов в беседе c «Радио 1» заявил, что, как и обычно, в России будет доступна вакцина местного производства — «Флю-М», «Ультрикс Квадри» и «Совигрипп».





«Речь идёт о трёх отечественных препаратах, каждый из которых хорошо знаком врачам и уже не первый год используется в рамках национального календаря профилактических прививок. Никаких принципиально новых или экзотических вакцин не ожидается — ставка сделана на проверенные временем решения», — сказал он.

«Для самых уязвимых категорий — детей и будущих мам — применяется "Ультрикс Квадри", а для взрослых, особенно тех, кто имеет хронические заболевания, — "Флю-М"», — пояснил Осипов.

«Все эти вакцины содержат все штаммы, которые, по прогнозам Роспотребнадзора, будут циркулировать в России в этом году. Таким образом, прививка, сделанная в прошлом сезоне, не даёт гарантии защиты в текущем — иммунитет нужно "обновлять" вместе с обновлением состава вакцины», — резюмировал врач.