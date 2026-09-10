Врач предупредил родителей-антипрививочников о смертельной опасности для детей

10 сентября 2026, 20:16

Врач Прокофьев: отказ от прививок подвергает детей смертельной опасности

Фото: Istock/scyther5

Врач общей практики Денис Прокофьев предупредил: родители, которые отказываются от прививок, подвергают своих детей смертельной опасности. По его словам, все вакцины из национального календаря прививок нужно ставить в срок.





В беседе с изданием «Абзац» эксперт заявил, что если человек игнорирует необходимую вакцинацию, он подвергается заражению всевозможными вирусными инфекциями.

«Календарь национальных прививок включает в себя достаточно большое количество [вакцин] против жизненно угрожающих бактериальных и вирусных инфекций. Здесь (при отсутствии прививок — прим. ред.) в первую очередь не формируется иммунная защита ребёнка. Второе — [ребёнок] подвергается опасности. В случае заражения последствия перенесённого вируса будут гораздо тяжелее, вплоть до летального исхода. Поэтому пренебрегать вакцинацией ни в коем случае нельзя», — пояснил Прокофьев.