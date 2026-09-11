Врач Уланкина посоветовала осенью чаще менять полотенца
В осенний период стоит чаще менять полотенца из-за повышенной влажности. Об этом рассказала эксперт лаборатории «Гемотест», врач Ольга Уланкина.
В беседе с RT эксперт пояснила, что после использования полотенце остаётся влажным долгое время, поэтому формируются благоприятные условия для сохранения и размножения некоторых микроорганизмов.
«Банное полотенце при обычном использовании можно стирать примерно после трёх использований при условии, что каждый раз оно полностью просыхает. Если в ванной влажно и ткань долго остаётся мокрой, менять полотенце лучше чаще», — уточнила Уланкина.
Она также предупредила, что через общие полотенца могут передаваться некоторые стафилококки и возбудители грибковых инфекций. Поэтому для лица, тела и интимной гигиены важно иметь личные полотенца. После использования полотенце необходимо развешивать так, чтобы ткань хорошо проветривалась, а не вешать на крючок, заключила Уланкина.