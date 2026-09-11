Подмосковные врачи вынули из желудка и кишечника ребёнка два комка волос

11 сентября 2026, 11:50

оригинал Фото: пресс-служба Минздрава МО

Два трихобезоара — волосяных комка — обнаружили врачи Орехово-Зуевской больницы в желудке и тонком кишечнике у ребёнка, который поступил с жалобами на боль в верхней части живота и рвоту. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.





Маленького пациента направили на экстренную операцию.





«Через мини-доступ выполнили гастротомию. Удалили один трихобезоар из желудка. Второй трихобезоар был в тонком кишечнике и уже вызывал начальные признаки кишечной непроходимости. Это образование тоже удалили хирургическим путём», — рассказал заведующий детским хирургическим отделением Орехово-Зуевской больницы Денис Сиволоб.