«Проверить дома»: Ученый раскрыл 4 признака плохой воды из крана

11 марта 2026, 15:12

Ученый Гончар: проверить качество воды можно органолептическими показателями

Фото: iStock/naumoid

Для здоровья человека важно, чтобы питьевая вода была чистой и соответствовала стандартам. На какие факторы необходимо обратить внимание, когда пьешь воду из крана?





Директор Главного контрольно-испытательного центра питьевой воды Юрий Гончар в беседе с «Радио 1» дал простые советы, как распознать опасную воду на вкус и цвет. Прежде чем бежать в магазин за сложным анализатором, он рекомендовал воспользоваться «дедовским методом», но с умом. Органолептика — первый и важнейший барьер безопасности.





«Интуиция нам с успехом заменяет информацию. То есть, если есть какие-то малейшие подозрения, насторожиться. Органолептические показатели — это те показатели, по которым мы можем сами определять качество воды: цвет, мутность, привкус, запах», — уточнил эксперт.

«Народные способы: через уголь, через марлю, через цеолиты, змеевики, шунгиты — всё, что угодно бросать, очищать — не работают. Если вода пахнет хлоркой или кажется вам подозрительной, не нужно изобретать велосипед. Лучше потратить деньги на современные технологии. При этом гнаться за раскрученными брендами не обязательно — российские производители справляются с местной водой ничуть не хуже», — заявил эксперт.