Биолог объяснил, ждать ли нашествия комаров текущей весной
Биолог Марьинский: численность комаров будет зависеть от весенних луж
Численность комаров весной и в начале лета зависит от количества снега зимой и скорости его таяния. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
Он пояснил, что комары зимуют на стадии яиц или взрослых самок. А снег сохраняет тепло, поэтому они выживают даже при очень холодных температурах. Далее для развития личинок необходимы водоемы без рыбы.
«Соответственно, наиболее подходящими водоёмами для развития личинок кровососущих комаров являются водоёмы без рыбы, то есть лужи — временные водоёмы. Но важно, чтобы такая лужа не пересыхала как минимум две недели. Такое часто бывает как раз с весенними лужами», — сказал Марьинский в разговоре с RT.
Так, по его словам, если луж будет много, то комаров действительно будет больше, чем обычно.
Ранее Telegram-канал SHOT сообщил, что весной в России ожидается увеличение численности комаров. Это объясняется снежной и холодной зимой, которая создала благоприятные условия для выживания насекомых на всех стадиях развития. Талая вода образует множество временных водоёмов, что способствует размножению личинок.