Биолог объяснил, ждать ли нашествия комаров текущей весной

10 марта 2026, 19:13

Биолог Марьинский: численность комаров будет зависеть от весенних луж

Фото: iStock/nechaev-kon

Численность комаров весной и в начале лета зависит от количества снега зимой и скорости его таяния. Об этом рассказал научный сотрудник кафедры общей экологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.





Он пояснил, что комары зимуют на стадии яиц или взрослых самок. А снег сохраняет тепло, поэтому они выживают даже при очень холодных температурах. Далее для развития личинок необходимы водоемы без рыбы.





«Соответственно, наиболее подходящими водоёмами для развития личинок кровососущих комаров являются водоёмы без рыбы, то есть лужи — временные водоёмы. Но важно, чтобы такая лужа не пересыхала как минимум две недели. Такое часто бывает как раз с весенними лужами», — сказал Марьинский в разговоре с RT.