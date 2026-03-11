Подростки увидели в пруду человеческую ногу во время прогулки у моста
В штате Массачусетс полиция установила личность мужчины, чьи расчлененные останки обнаружили в пруду местные подростки. Страшную находку сделали 15-летние Бретт Клэппер и Доминик Данн, прогуливаясь по мосту 4 марта, пишет People.
Несовершеннолетние вызвали правоохранителей, как только заметили в воде человеческую ногу. Один из ребят, Данн, признался, что до сих пор испытывает жуткие ощущения от случившегося. Прибывшие на место полицейские извлекли из водоема еще несколько фрагментов тела, хотя найти все останки пока не удалось.
Эксперты установили, что нога принадлежат 69-летнему Питеру Дегану, ранее имевшему судимость. В 2018 году мужчину арестовали по делу о незаконной торговле наркотиками, однако к моменту инцидента он уже вышел из тюрьмы. Последний раз Дегана видели живым 27 февраля.
Следователи полагают, что смерть мужчины не случайна, и его убийство тщательно спланировали. Предварительно, неизвестный напал на Дегана, расчленил тело и попытался избавиться от улик, утопив их в пруду.
