Подростки увидели в пруду человеческую ногу во время прогулки у моста

People: 15-летние подростки нашли в пруду Массачусетса ногу пожилого наркоторговца

Фото: iStock/Олег Копьёв

В штате Массачусетс полиция установила личность мужчины, чьи расчлененные останки обнаружили в пруду местные подростки. Страшную находку сделали 15-летние Бретт Клэппер и Доминик Данн, прогуливаясь по мосту 4 марта, пишет People.