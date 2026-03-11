Россиянам перечислили случаи, в которых паспорт признают недействительным

11 марта 2026, 03:35

Юрист Голубева: Паспорт РФ признают недействительным после повреждения водой

Фото: iStock/Pavel Starikov

Есть ряд причин, по которым паспорт могут признать недействительным. Документ подлежит замене при повреждении водой, либо если в нем есть надписи, рассказала старший преподаватель кафедры предпринимательского, трудового и корпоративного права РАНХиГС Татьяна Голубева в беседе с РИА Новости.





Она пояснила, что паспорт утрачивает силу в случаях, когда отдельные страницы, особенно с личными данными, полностью или частично оторваны. Влияют на действительность документа и разводы от кофе, следы плесени из-за повышенной влажности, а также повреждения от огня, химически агрессивных веществ или сильного физического воздействия.





В Карелии нашли тело петербургского дирижера, который исчез при катании на лыжах

«За умышленную порчу паспорта либо его утрату предусмотрена административная ответственность по статье 19.16 КРФоАП, которой установлено наказание в виде предупреждения или наложения административного штрафа в размере от 100 до 300 рублей», — добавила эксперт.