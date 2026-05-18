«Проявить нежность»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 18 по 24 мая
В деловой сфере благоприятно изобретать нестандартные решения и расширять кругозор. Помогут гибкость мышления и умение рассматривать ситуацию с разных сторон. В любви важно проявить нежность, сохранять эмоциональную связь с учетом чувств и потребностей друг друга. В сфере здоровья необходимо держать под контролем свои эмоции и исключить крайности для того, чтобы избежать перенапряжения.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для каждого знака зодиака.
Овну надо быть практичным и направлять свою энергию на полезные дела. Его усилия будут не напрасными, результат ощутимым.
Тельцу следует повнимательнее быть во взаимоотношениях. Все неясные и туманные моменты лучше прояснять.
Близнецы легко и с удовольствием освоят новые навыки. Хорошее время для интеллектуальной работы.
Раку необходимо себя порадовать и направить свою активность на то, что давно хотелось реализовать.
Лев будет в хорошем настроении и очень дружелюбен. Его эстетическое восприятие обострится, он заметит красоту.
Дева проявит избирательность в контактах и будет находиться среди приятных ей людей. Хороший момент для решения недоразумений.
Весам надо сохранять бдительность и не обольщаться напрасно. Свои планы им желательно не афишировать и держать в секрете.
Скорпиону поможет наблюдательность. Он дополнит свои представления и увидит волнующую его ситуацию целиком.
Стрельцу надо проявить мудрость и широту взглядов. Оптимизм и вера в успех необходимы для поддержания бодрости духа.
Козерогу важно придерживаться практической выгоды. Время будет на его стороне, и он получит желаемый результат.
Водолей почувствует прилив сил. Обстоятельства сложатся удачно, он извлечет выгоду для себя.
У Рыб успешно воплотится план. Дела будут идти благополучно и плодотворно. Они смогут собой гордиться.
