Психиатр прокомментировала предложение законодательно изменить порог кофеиновой зависимости

15 сентября 2026, 13:57

Психиатр Бархатова: потребление кофе не должно регулироваться законодательно

Фото: iStock/Farknot_Architect

Российские психиатры предлагают изменить порог кофеиновой зависимости: с 250 мг в сутки, что равно трем-четырем чашкам эспрессо или трем-пяти чашкам чая (в зависимости от крепости и вида напитка) до 400 мг — или до пяти-шести чашек в день. Это соответствует нормам Европейского агентства по безопасности продуктов питания о безопасной дозе для здоровых взрослых.





Врач-психиатр высшей категории, доктор медицинских наук Александра Бархатова в беседе с «Радио 1» заявила, что кофе не является психоактивным веществом и не формирует зависимость, а ограничивать его употребление законодательно нецелесообразно. По её словам, реакция на кофе — сугубо индивидуальная и зависит от состояния нервной системы человека.





«Кофе кофе — рознь: соответственно, если мы употребляем литр кофе растворимого, это очень вредно, прежде всего, для слизистой желудка и влечёт за собой гастроинтестинальные проблемы», — отметила она.

«Если человек со слабой лабильной психикой, эмоциональный, тревожный, большое количество кофе, естественно, усиливает вегетативные реакции, сердцебиение и может провоцировать тревогу», — предупредила психиатр.