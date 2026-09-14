Врач Дьюк оценил риск рака пищевода из-за горячего кофе
Врач Оскар Дьюк заявил, что регулярное употребление обжигающе горячего кофе или чая способно повысить вероятность плоскоклеточного рака пищевода примерно с одного до трех процентов. Об этом сообщает Daily Mirror.
Специалист прокомментировал исследование, результаты которого встревожили любителей горячих напитков. Ученые установили почти трехкратный рост риска при такой привычке. Дьюк отметил, что речь идет лишь о плоскоклеточной форме заболевания. Она составляет около 30 процентов среди всех случаев рака пищевода.
По словам медика, рост показателя в три раза не означает, что заболевание возникнет у каждого человека, предпочитающего горячий чай или кофе. При исходной вероятности около одного процента ежедневное употребление напитков высокой температуры увеличивает ее примерно до трех процентов.
Сам чай и кофе не несут угрозы, подчеркнул Дьюк. Вред связывают с температурой жидкости, способной регулярно травмировать слизистую пищевода. Врач посоветовал немного подождать перед употреблением либо разбавлять напиток холодным молоком.
Главными мерами профилактики он назвал отказ от курения и ограничение алкоголя.
Читайте также: