Врач Дьюк оценил риск рака пищевода из-за горячего кофе

14 сентября 2026, 12:58

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Врач Оскар Дьюк заявил, что регулярное употребление обжигающе горячего кофе или чая способно повысить вероятность плоскоклеточного рака пищевода примерно с одного до трех процентов. Об этом сообщает Daily Mirror.