Стало известно, кому кофе осенью может только навердить

10 сентября 2026, 08:20

Кардиолог призвал сократить кофе осенью при дефиците магния

Фото: iStock/Maryna Prokopenko

Осенью кофе не стоит превращать в постоянный способ борьбы с сонливостью и упадком сил, предупредил врач-кардиолог и терапевт Андрей Кондрахин. Особую осторожность, по его словам, нужно соблюдать людям с нехваткой магния и нарушениями в работе сосудов.





В беседе с Life.ru специалист отметил, что одна или две чашки в сутки обычно не создают рисков для здорового человека. Однако регулярные попытки компенсировать недосып кофеином способны усилить нагрузку на нервную систему.



Кондрахин пояснил, что избыток кофеина может усиливать стрессовую реакцию. При высоком потреблении напиток способствует выведению магния с мочой. Кроме того, кофеин способен повышать уровень кортизола, хотя реакция зависит от дозировки и индивидуальных особенностей.



Осенью организм адаптируется к переменам погоды, сокращению светового дня и возвращению к привычному рабочему ритму. В таких условиях врач советует не подменять полноценный отдых очередной порцией кофе.





«Если пить кофе ради удовольствия и соблюдать меру, вреда не будет. Проблемы начинаются, когда напиток становится средством жёсткой стимуляции», — заключил кардиолог.