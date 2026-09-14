Психиатр Рохас назвал тревожность поводом сократить время в соцсетях

14 сентября 2026, 14:12

Психиатр Рохас: Тревожность указывает на необходимость отдохнуть от соцсетей

Фото: iStock/Михаил Руденко

Психиатр Энрике Рохас посоветовал пересмотреть привычки использования социальных сетей при появлении тревожности, подавленности и проблем с самооценкой. По его мнению, такие сигналы часто говорят о чрезмерной цифровой нагрузке. Об этом сообщает El Economista.