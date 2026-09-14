Психиатр Рохас назвал тревожность поводом сократить время в соцсетях
Психиатр Энрике Рохас посоветовал пересмотреть привычки использования социальных сетей при появлении тревожности, подавленности и проблем с самооценкой. По его мнению, такие сигналы часто говорят о чрезмерной цифровой нагрузке. Об этом сообщает El Economista.
Специалист отметил, что непрерывный поток новостей, публикаций и уведомлений способен перегружать психику. Человеку становится сложнее концентрироваться, он чаще испытывает напряжение и может столкнуться с депрессивными переживаниями.
Еще одним тревожным признаком врач назвал ситуации, когда просмотр ленты вытесняет работу, учебу, домашние дела или общение с близкими. Отдельное внимание Рохас обратил на влияние идеализированных изображений в интернете: сравнение себя с чужими публикациями порой заметно снижает уверенность в себе и усиливает эмоциональный дискомфорт.
Психиатр рекомендовал придерживаться «цифровой диеты» — ограничить время в приложениях и реже обращаться к соцсетям без необходимости. Полностью исключить их из жизни удается не всем, поэтому ключевой задачей он считает разумное сокращение экранного времени.
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