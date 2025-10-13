Психиатр рассказала, как работать с детской осенней депрессией

13 октября 2025, 12:23

Психиатр Пичугина: детская депрессия у детей лечится медикаментами

Осень — период не только золотой листвы, но и риска обострения тревожных состояний у детей. Что делать, если у ребенка обнаружились признаки депрессии? Как проходит диагностика и насколько безопасно медикаментозное лечение?





Врач-психиатр НИКИ детства Юлия Пичугина в беседе с «Радио 1» заявила, что первым пунктом в диагностике должен стать визит к психологу.





«В первую очередь нужно обратиться к психологу. Если он говорит, что нарушения чуть глубже, чем состояния, с которыми можно справиться, то тогда идти дальше к психотерапевту или к психиатру», — посоветовала она.

«Идеальный вариант, когда над проблемой работает вся семья. Специалист будет беседовать и с родителями, и с ребёнком однозначно. И, вероятно, ребёнок будет направлен на дополнительную диагностику к клиническому психологу, который выявит какие-то скрытые особенности психики», — пояснила врач.

«Все препараты имеют определенный спектр побочных действий, но если выбирать между состоянием, которое может привести к смерти и лечением, которое может дать предсказуемые побочные действия, я за терапию. Нужно обращать внимание на своих детей — слушать их, понимать и принимать», — заключила Пичугина.