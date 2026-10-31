Психолог рассказал, чем может обернуться гиперопека над ребёнком
Гиперопека и избыточный контроль со стороны родителей способны повысить риск того, что ребёнок станет жертвой телефонных мошенников. Об этом эксперт в интервью РИА Новости рассказал медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.
Как пояснил специалист, у детей, которых воспитывали в условиях жёсткого надзора и приучали безоговорочно слушаться старших, формируется устойчивая привычка следовать чужим указаниям. Именно эта модель поведения делает их уязвимыми: они без сомнений выполняют инструкции, которые поступают якобы от представителей силовых структур или управляющих компаний. Нередко подросток искренне верит, что участвует в какой‑то важной оперативной работе и поступает правильно.
По словам психолога, такая склонность к беспрекословному подчинению авторитетам подавляет способность ребёнка критически оценивать ситуацию. Кроме того, попав под влияние мошенников, ребёнок зачастую не понимает, насколько опасны его действия для общества. С юридической точки зрения такое поведение нередко расценивается как совершённое под принуждением.
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