Психолог рассказал, чем может обернуться гиперопека над ребёнком

31 октября 2026, 04:47

Психолог Гульдан: гиперопека может превратить ребёнка в жертву мошенников

Фото: iStock/artoleshko

Гиперопека и избыточный контроль со стороны родителей способны повысить риск того, что ребёнок станет жертвой телефонных мошенников. Об этом эксперт в интервью РИА Новости рассказал медицинский психолог, руководитель центра судебно-психологических экспертиз «Академия стратегических инициатив» Виктор Гульдан.