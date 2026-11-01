«Это непрофессионально и неэтично»: Анастасия Костенко ответила интернет-психологам

01 ноября 2026, 17:59

Костенко раскритиковала психологов за разбор её отношений с Тарасовым

Анастасия Костенко и Дмитрий Тарасов (Фото: Instagram* / @kostenko.94)

Анастасия Костенко высказалась в соцсетях против психологов, которые анализируют её отношения с Дмитрием Тарасовым по кадрам из реалити-шоу с участием пары. После выхода проекта супруги столкнулись с большим количеством обсуждений, советов и оценок со стороны зрителей.