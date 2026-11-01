«Это непрофессионально и неэтично»: Анастасия Костенко ответила интернет-психологам
Анастасия Костенко высказалась в соцсетях против психологов, которые анализируют её отношения с Дмитрием Тарасовым по кадрам из реалити-шоу с участием пары. После выхода проекта супруги столкнулись с большим количеством обсуждений, советов и оценок со стороны зрителей.
Сначала они с юмором относились к происходящему, называя себя «абьюзером» и «терпилой», однако психологические разборы в Сети вывели Анастасию из себя. Костенко заявила, что настоящий профессионал не станет делать выводы о личности человека и его отношениях на основании отдельных фрагментов телевизионного шоу. По её мнению, подобные разборы непрофессиональны и неэтичны, даже если специалисты не ставят диагнозы напрямую, а лишь намекают на них.
Вместо этого, считает Анастасия, психологам стоило бы объяснять зрителям, как устроены реалити-шоу: каким образом подбирают участников, монтируют эпизоды и провоцируют определённые эмоции. Она также напомнила, что зрители видят лишь часть происходящего и не могут оценивать реальные отношения людей по телевизионным нарезкам.
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