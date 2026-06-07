Психолог раскрыла, какие слова поддержки ранят сильнее, чем молчание

07 июня 2026, 14:48

Психолог Мирная: некоторые фразы ранят сильнее молчания

Фото: iStock/Dima Berlin

На практике слова поддержки нередко звучат так, что человеку становится только хуже. Вместо облегчения появляется раздражение, обида или ощущение одиночества. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.