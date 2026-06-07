Психолог раскрыла, какие слова поддержки ранят сильнее, чем молчание
На практике слова поддержки нередко звучат так, что человеку становится только хуже. Вместо облегчения появляется раздражение, обида или ощущение одиночества. Об этом сообщила в беседе с «Газетой.Ru» психолог, основатель Института семейной психологии Инна Мирная.
По мнению эксперта, в стрессовой ситуации человеку важно не столько услышать советы или оценки, сколько почувствовать, что его состояние замечают и принимают. Часто люди допускают ошибку, используя обесценивающие фразы, такие как «не переживай», «да все не так страшно» или «другим еще хуже». Хотя эти слова могут показаться безобидными, на самом деле они игнорируют переживания человека, отметила Мирная.
Также болезненно воспринимаются попытки сравнения. Когда кто-то говорит «у всех сейчас так» или «я через это проходил, ничего страшного», это переключает внимание с чувств человека на чужой опыт, добавила психолог.
Эксперт считает, что важнее всего не подбирать правильные слова, а просто быть рядом. Иногда достаточно сказать: «я рядом», «тебе сейчас действительно тяжело» или «хочешь, посижу с тобой».
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