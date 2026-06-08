«Смысла нет»: Лариса Долина объяснила, почему не ложится под нож хирурга
Лариса Долина заявила, что пластические операции не изменят душу человека
Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не видит смысла в пластических операциях. По её мнению, хирургическое вмешательство не способно изменить взгляд, душу и сердце человека.
В беседе с Пятым каналом Долина отметила: результат операции всегда виден. Если хочется улучшить лицо, лучше обратиться к профессиональному визажисту, а не ложиться под нож. Фигуре, по словам певицы, поможет правильное питание.
«Зачем ходить и оперировать лицо? Зачем это вмешательство нужно? Я в этом не вижу никакого смысла. Это моё личное, возможно субъективное мнение», — сказала артистка.Она подчеркнула: внешность — не главное. Красота человека — в глазах, улыбке, душе и сердце. Улыбающийся человек всегда привлекает внимание, а глаза выдают состояние.
«Именно поэтому я считаю, что очень важно верить в себя и понимать, что никакие пластические операции твою душу не изменят, твой взгляд не изменят и твоё сердце не изменят», — подчеркнула Долина.Певица добавила, что важно учиться смотреть на себя со стороны и замечать в себе только хорошие качества.