«Смысла нет»: Лариса Долина объяснила, почему не ложится под нож хирурга

08 июня 2026, 11:39

Лариса Долина заявила, что пластические операции не изменят душу человека

Лариса Долина (Фото: Instagram* @larisa.dolina.official)

Народная артистка России Лариса Долина заявила, что не видит смысла в пластических операциях. По её мнению, хирургическое вмешательство не способно изменить взгляд, душу и сердце человека.





В беседе с Пятым каналом Долина отметила: результат операции всегда виден. Если хочется улучшить лицо, лучше обратиться к профессиональному визажисту, а не ложиться под нож. Фигуре, по словам певицы, поможет правильное питание.

«Зачем ходить и оперировать лицо? Зачем это вмешательство нужно? Я в этом не вижу никакого смысла. Это моё личное, возможно субъективное мнение», — сказала артистка.

«Именно поэтому я считаю, что очень важно верить в себя и понимать, что никакие пластические операции твою душу не изменят, твой взгляд не изменят и твоё сердце не изменят», — подчеркнула Долина.