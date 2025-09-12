Психоаналитик дала совет, как улучшить взаимоотношения со своими детьми

12 сентября 2025, 11:02

Психоаналитик Смолярчук: чтобы у детей не было травм, нужно с ними разговаривать

Фото: istockphoto/standret

Современный мир быстротечен, и зачастую слышишь от молодых родителей, что им не хватает времени на детей и дом. Как быть в таком случае, ведь родительско-детские отношения являются важным фундаментом в жизни?





Директор Антикризисного психологического центра, психоаналитик Ирина Смолярчук в беседе с «Радио 1» рассказала, какими должны быть взаимоотношения между родителями и детьми, чтобы не было проблем в воспитании и взрослении.





«Здесь речь идет о качестве общения. Сегодня все родители — достигаторы, делают карьеру, в том числе и ради благополучия детей, чтобы быть для них примером и обеспечить какие-то возможности в будущем. Этот цикл нельзя разорвать, поэтому важно то, как вы уделяете внимание ребенку», — сказала она.

«Тогда это будет не формальное общение, а качественное, где обе стороны напитаются нежностью и любовью друг к другу. Не надо хвастаться перед ребенком — лучше рассказать, как преодолел трудности, что помогло. Тогда это будет еще и воспитательный процесс: ребенок будет понимать, что трудностей бояться не надо, что у него есть опора, защита, советы родителей, поддержка и так далее», — объяснила Смолярчук.

«А если родители дежурно спросили и ушли к себе в комнату, то дети растут сиротами, чувствуют себя ненужными. Есть еще СМС, и в течение дня можно написать и спросить что-то», — дала совет собеседница.