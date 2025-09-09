Россиянам назвали неочевидную причину эмоционального выгорания
Психолог Харитонова: Необходимость доказывать свою правоту приводит к выгоранию
Необходимость постоянно доказывать свою правоту часто становится причиной выгорания и серьёзно истощает психику. Об этом предупредила бизнес-психолог Виктория Харитонова.
По её словам, нервная система воспринимает в качестве угрозы постоянные объяснения очевидного. В этом случае учащается пульс и повышается уровень гормонов стресса.
«Мы привыкли связывать выгорание с дедлайнами и многозадачностью. Но существует и менее заметная причина — когда работа превращается в бесконечную арену: каждое предложение нужно подтверждать, каждое действие — оправдывать. На первый взгляд это всего лишь "споры", но именно они способны довести психику до истощения не хуже, чем ночные смены», — пояснила Харитонова в беседе с «Известиями».
Со временем человек становится раздражительным, испытывает ощущение бессмысленности, трудности с концентрацией, хроническую усталость, которая не проходит за выходные дни, и потерю интереса к работе. Также могут возникать бессонница, головные боли и скачки давления.
Психолог призвала не вступать в споры на работе, выстраивать личные границы и опираться на поддержку коллег. В сложных случаях Харитонова посоветовала сменить коллектив.
Тем временем директор по персоналу и внутренним коммуникациям компании AstraZeneca в России и Евразии Алина Манцева рассказала «Газете.Ru», что порядка 60-80% людей сталкиваются с «постотпускным синдромом» или хандрой.
«Чтобы вернуться в рабочий ритм, мы рекомендуем сотрудникам дать себе немного времени для адаптации. В первые дни лучше не бросаться в сложные задачи, а спокойно распланировать дела, определить приоритеты и обсудить с коллегами проекты, которые ждут впереди — особенно, если начинается горячий осенний сезон», — пояснила эксперт.
Также после отпуска полезно обсудить с руководителем своё развитие и оценить достижения. Часто «постотпускной синдром» становится поводом для перемен и открывает двери к новым возможностям, заключила Манцева.