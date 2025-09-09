Россиянам назвали неочевидную причину эмоционального выгорания

09 сентября 2025, 10:00

Психолог Харитонова: Необходимость доказывать свою правоту приводит к выгоранию

Фото: iStock/AaronAmat

Необходимость постоянно доказывать свою правоту часто становится причиной выгорания и серьёзно истощает психику. Об этом предупредила бизнес-психолог Виктория Харитонова.





По её словам, нервная система воспринимает в качестве угрозы постоянные объяснения очевидного. В этом случае учащается пульс и повышается уровень гормонов стресса.





«Мы привыкли связывать выгорание с дедлайнами и многозадачностью. Но существует и менее заметная причина — когда работа превращается в бесконечную арену: каждое предложение нужно подтверждать, каждое действие — оправдывать. На первый взгляд это всего лишь "споры", но именно они способны довести психику до истощения не хуже, чем ночные смены», — пояснила Харитонова в беседе с «Известиями».

«Чтобы вернуться в рабочий ритм, мы рекомендуем сотрудникам дать себе немного времени для адаптации. В первые дни лучше не бросаться в сложные задачи, а спокойно распланировать дела, определить приоритеты и обсудить с коллегами проекты, которые ждут впереди — особенно, если начинается горячий осенний сезон», — пояснила эксперт.