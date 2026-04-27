Психолог дал совет, как не зависеть от погоды и чувствовать себя хорошо

27 апреля 2026, 16:49

Психолог Шамсутдинов: нужно признать, что погода влияет на нас напрямую

Неожиданно обрушившийся снегопад напугал и огорчил жителей Москвы и области. Многие отказались выходить из дома, в том числе из-за ухудшения состояния здоровья.





Практикующий психолог Эдуард Шамсутдинов в беседе с «Радио 1» рассказал, как быть, если погода влияет не только на настроение, но и на общее состояние.





«Прежде всего, важно осознать эту связь. Признайте свои чувства и не бойтесь говорить о них. Если вы чувствуете себя подавленным в дождливый день, это нормально. Попробуйте создать уютную атмосферу дома, займитесь чем-то приятным или активным. И наоборот, в солнечные дни используйте возможность проводить время на улице, наполняя себя энергией природы», — отметил он.

«Не стоит недооценивать влияние внешних факторов на внутренний мир. Мы можем научиться управлять своим состоянием, принимая во внимание то, что происходит за окном», — заключил собеседник.