Психолог дала простые советы по борьбе с осенней усталостью

29 октября 2026, 12:44

Психолог Юданова: бороться с осенней усталостью нужно бережно

Фото: iStock/Happycity21

С приходом осени врачи и психологи фиксируют рост жалоб на упадок сил, сонливость и снижение концентрации. Осенняя усталость — явление сезонное и, как правило, обратимое, но игнорировать её не стоит: она может сигнализировать о дефиците витаминов, нарушении режима или начинающемся стрессе.





Семейный психолог Юлия Юданова в беседе с «Радио 1» дала несколько советов по борьбе с осенней усталостью.







Пересмотрите требования к себе: если сил стало меньше, попробуйте выделить важное и временно сократить необязательное. Самокритика добавляет напряжения и никак не помогает восстановиться.

если сил стало меньше, попробуйте выделить важное и временно сократить необязательное. Самокритика добавляет напряжения и никак не помогает восстановиться. Поддерживайте понятный ритм дня: старайтесь ложиться спать и вставать примерно в одно время, выходить на улицу в светлые часы и сохранять посильную физическую активность. Такие привычки могут добавить бодрости и улучшить настроение.

старайтесь ложиться спать и вставать примерно в одно время, выходить на улицу в светлые часы и сохранять посильную физическую активность. Такие привычки могут добавить бодрости и улучшить настроение. Начинайте с небольших действий: когда трудно собраться и начать действовать, уменьшайте задачу. Пусть нагрузка соответствует вашим сегодняшним возможностям.

когда трудно собраться и начать действовать, уменьшайте задачу. Пусть нагрузка соответствует вашим сегодняшним возможностям. Планируйте то, что радует: встречи с близкими, творчество, уютные домашние ритуалы, релакс в тёплой ванне, кинотеатр с чашечкой горячего чая. Не обязательно сначала переделать все дела, чтобы разрешить себе приятный вечер.

встречи с близкими, творчество, уютные домашние ритуалы, релакс в тёплой ванне, кинотеатр с чашечкой горячего чая. Не обязательно сначала переделать все дела, чтобы разрешить себе приятный вечер. Чувствуйте себя и свое состояние: спросите себя, что вы хотите, не требуете ли вы от себя невозможного? Чем точнее вы понимаете свою потребность, тем проще выбрать подходящую помощь.

«Если упадок сил выраженный, мешает обычной жизни, а подавленность или потеря интереса держатся большую часть времени — стоит обратиться к специалисту», — добавила собеседница.