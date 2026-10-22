Психолог объяснила, как либидо управляет жизнью

22 октября 2026, 13:32

Психолог Сальникова: либидо помогает двигаться вперед и иметь цели

Фото: iStock/Hanizam

Либидо — это не просто «желание» и уж точно не повод для неловких шуток. Оно пронизывает все сферы нашей жизни: от выбора партнера и карьерных амбиций до уровня тревожности и способности радоваться мелочам.





Клинический психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что либидо является центральнымм понятием для жизненного развития.





«Важно учиться быть счастливым. В психологии это называется повышенное либидо — желание жить, что-то делать, чему-то радоваться, развиваться», — сказала она.

«Важно учить себя быть человеком с высоким либидо в разных моментах жизни. Человек очень долго куда-то стремится, развивается, много вкладывается — и периодически теряет смысл всего этого. Затем наступает циклическая фаза упадка и комфорта, которая проходит за недолгий момент, и человек опять начинает страдать: ещё несколько месяцев назад он хотел этого комфортного состояния, а теперь оно ему опять не нравится. Так он и движется этими циклами», — подчеркнула психолог.

«При высоком жизненном либидо человек в любом состоянии хочет вкусно поесть, испытывает сексуальное влечение к партнёру, создает что-то, но в то же время имеет право на отдых. Это тот навык, который стоит тренировать современному человеку: не "успевать всё и сразу", а сохранять живой жизненный импульс в любом из состояний — и в борьбе, и в отдыхе», — резюмировала собеседница.