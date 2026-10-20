Психолог предупредила о риске «эмоционального заточения» дома

20 октября 2026, 08:43

Психолог Старцева: комфорт дома может перерасти в эмоциональное заточение

Фото: iStock/lithiumcloud

Клинический психолог, эксперт телеканала «Доктор» Соня Старцева предупредила, что привычка постоянно находиться дома иногда приводит к психологической изоляции. Главный тревожный признак — человек перестает чувствовать, что способен свободно выйти из квартиры и встретиться с людьми.





В беседе с «Газетой.Ru» специалист пояснила: само по себе стремление к домашнему комфорту не указывает на проблему. Такой образ жизни не мешает психике, если человек спокойно работает, поддерживает контакты и при необходимости без сильного напряжения меняет обстановку.



Повод насторожиться появляется, когда дом становится способом спрятаться от тревоги. Человек отказывается от выхода, поскольку заранее уверен, что не справится с улицей, поездкой или общением. После отказа напряжение на короткое время ослабевает, и психика закрепляет избегание как привычный сценарий.



Старцева отметила, что этот механизм формирует замкнутый круг. Человек реже получает приятные впечатления, его настроение ухудшается, интерес к привычным занятиям снижается. В результате даже простые действия требуют все больше усилий.





«Ориентироваться стоит не на количество часов в квартире, а на свободу выбора. Когда человек способен решить — остаться дома или выйти, — речь идет о психологической гибкости. Проблема начинается в момент, когда этот выбор исчезает, а список отказов становится длиннее», — сказала психолог.