«Замылили глаза»: Психолог объяснила, как на нас влияют ранние украшения к Новому году

20 октября 2026, 13:42

Психолог Кардиакос: ранние украшения к Новому году особенно ранят тревожников

Фото: istockphoto/metamorworks

Каждый год праздничные декорации появляются в магазинах все раньше. Специалисты утверждают, что это маркетинговый ход. Как ранняя подготовка запускает в нас тревогу незавершенности и почему тревожные люди страдают первыми?





Семейный психолог Анастасия Кардиакос в беседе с «Радио 1» объяснила, что ранний старт подготовки часто оборачивается тревогой, а не радостью.





«У нас есть определенная психологическая подготовка, предвкушение. Чаще всего оно появляется за месяц и более того, не только на радостные события, но и на грустные. И с этого момента как будто включается таймер и начинается самое обостренное чувство подготовки», — сказала она.

«Стирается чувство праздника уже к самому событию. То есть мы уже "замылили" глаза. В том числе ощущение внутренних итогов происходит чуть раньше. То есть это тоже подсознательные процессы, когда мы начинаем видеть Новый год, а осень до конца не прожили, не завершили свои планы», — объяснила Кардиакос.

«Они начинают думать: "Я буду один. А как? А что?" И вместо того, чтобы это почувствовать в декабре, начинают волноваться заранее. Но тревога перед праздниками — не слабость, а следствие сбитого внутреннего таймера. Вернуть себе контроль помогает простое правило: готовиться тогда, когда готова психика», — посоветовала психолог.