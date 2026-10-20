Психолог объяснила, почему по вечерам усиливается тревога

20 октября 2026, 11:31

Психолог Медведева: темнота и усталость могут делать тревожные мысли навязчивее

Фото: istockphoto / KatarzynaBialasiewicz

С наступлением осени и сокращением светового дня некоторые люди замечают, что по вечерам тревожатся сильнее, чем днём. Когда становится меньше дел и общения, нерешённые проблемы выходят на первый план, а накопившаяся усталость мешает справляться с эмоциями.





Об этом VSE42.RU рассказала главный методолог института психологии при НАМО им. Бородина Юлия Медведева. По словам специалиста, к концу дня человеку может быть сложнее регулировать эмоциональное состояние, поэтому переживания, которые днём удавалось отодвинуть на второй план, вечером ощущаются острее.



Ещё одним фактором эксперт назвала темноту. При плохой видимости нервная система может становиться более настороженной и быстрее реагировать на возможную опасность. Это усиливает ощущение уязвимости и способствует появлению тревожных мыслей.



Чтобы справиться с вечерним беспокойством, психолог советует заранее планировать окончание дел и выработать спокойный ритуал перед сном. Это может быть прогулка, душ, чашка чая или прослушивание спокойной музыки. Также полезно за час-полтора до сна ограничить чтение новостей и переписки по работе: эмоционально насыщенный контент и долгое использование телефона ночью могут усиливать тревогу и ухудшать сон.

«Если вечерняя тревога повторяется часто, мешает засыпать или заметно снижает качество жизни, стоит обсудить это с психологом или врачом», — подчеркнула эксперт.