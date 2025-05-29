Психолог раскрыла, как справиться с импульсивным перееданием
Психолог Забатурина: регулярное питание поможет побороть импульсивное переедание
Побороть импульсивное переедание намного проще, чем может казаться. Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина рассказала, как справиться с этой привычкой.
По словам эксперта, при употреблении сладкого, жирного и соленого, выделяется дофамин — гормон удовольствия. В такие моменты еда воспринимается почти как любовь, поскольку, в отличие от людей, она не откажет, не осудит, не уйдет.
«Проблема начинается тогда, когда еда — единственный способ справляться с чувствами. Когда радость, грусть, тревога, награда, утешение равно еда. Мы теряем контакт с телом, с истинными желаниями, с другими способами получения удовольствия. А дальше — срывы, зависимость, вина, тревожное пищевое поведение, а иногда и расстройство», — пояснила Забатурина в беседе с «Известиями».
Чтобы справиться с зависимостью от еды, нужно больше отдыхать, двигаться, ловить приятные запахи и создавать уют, посоветовала специалист. Она также добавила, что очень важно установить регулярное питание и убрать перекусы.
Тем временем кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников рассказал «Газете.Ru», что от выгорания на работе помогут приятное хобби, миссия, например, волонтерство или подработка, приносящая доход.
«Профессиональное выгорание развивается в три фазы: истощение, снижение эффективности и отстраненность. В отличие от обычной усталости, оно не проходит после отдыха и требует перестройки образа жизни», — пояснил эксперт.
Кроме того, Сотников добавил, что выгорание можно и вовсе предотвратить. Для этого необходимо вовремя отдыхать, выстраивать личные границы и обязательно поддерживать баланс между работой и семьей.