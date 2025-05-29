Психолог раскрыла, как справиться с импульсивным перееданием

Психолог Забатурина: регулярное питание поможет побороть импульсивное переедание
Фото: iStock/Doucefleur

Побороть импульсивное переедание намного проще, чем может казаться. Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина рассказала, как справиться с этой привычкой.



По словам эксперта, при употреблении сладкого, жирного и соленого, выделяется дофамин — гормон удовольствия. В такие моменты еда воспринимается почти как любовь, поскольку, в отличие от людей, она не откажет, не осудит, не уйдет.

«Проблема начинается тогда, когда еда — единственный способ справляться с чувствами. Когда радость, грусть, тревога, награда, утешение равно еда. Мы теряем контакт с телом, с истинными желаниями, с другими способами получения удовольствия. А дальше — срывы, зависимость, вина, тревожное пищевое поведение, а иногда и расстройство», — пояснила Забатурина в беседе с «Известиями».

Чтобы справиться с зависимостью от еды, нужно больше отдыхать, двигаться, ловить приятные запахи и создавать уют, посоветовала специалист. Она также добавила, что очень важно установить регулярное питание и убрать перекусы.

Тем временем кандидат психологических наук, заведующий кафедрой общей психологии и психологии развития Института клинической психологии и социальной работы Пироговского университета Владислав Сотников рассказал «Газете.Ru», что от выгорания на работе помогут приятное хобби, миссия, например, волонтерство или подработка, приносящая доход.

«Профессиональное выгорание развивается в три фазы: истощение, снижение эффективности и отстраненность. В отличие от обычной усталости, оно не проходит после отдыха и требует перестройки образа жизни», — пояснил эксперт.

Кроме того, Сотников добавил, что выгорание можно и вовсе предотвратить. Для этого необходимо вовремя отдыхать, выстраивать личные границы и обязательно поддерживать баланс между работой и семьей.
Элина Позднякова

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