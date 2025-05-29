Психолог раскрыла, как справиться с импульсивным перееданием

29 мая 2025, 16:59

Психолог Забатурина: регулярное питание поможет побороть импульсивное переедание

Фото: iStock/Doucefleur

Побороть импульсивное переедание намного проще, чем может казаться. Психолог по расстройствам пищевого поведения, эксперт сервиса готовых полезных рационов Grow Food Ксения Забатурина рассказала, как справиться с этой привычкой.





По словам эксперта, при употреблении сладкого, жирного и соленого, выделяется дофамин — гормон удовольствия. В такие моменты еда воспринимается почти как любовь, поскольку, в отличие от людей, она не откажет, не осудит, не уйдет.





«Проблема начинается тогда, когда еда — единственный способ справляться с чувствами. Когда радость, грусть, тревога, награда, утешение равно еда. Мы теряем контакт с телом, с истинными желаниями, с другими способами получения удовольствия. А дальше — срывы, зависимость, вина, тревожное пищевое поведение, а иногда и расстройство», — пояснила Забатурина в беседе с «Известиями».

«Профессиональное выгорание развивается в три фазы: истощение, снижение эффективности и отстраненность. В отличие от обычной усталости, оно не проходит после отдыха и требует перестройки образа жизни», — пояснил эксперт.