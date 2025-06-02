Стало известно, как сверхурочная работа влияет на человеческий мозг

02 июня 2025, 18:54

Коуч Борьессон: сверхурочная работа переутомляет мозг и забирает у него энергию

Фото: iStock/saifulasmee chede

Постоянное переутомление воздействует на структуру мозга, что может отразиться на умственных способностях и даже на эмоциональном состоянии человека. Такой вывод ученые сделали, изучая с помощью самых современных методов мозг медицинских сотрудников, которые трудятся сверхурочно — более 52 часов в неделю. Итогом переработки стали сильные изменения в 17 областях мозга.





Сертифицированный лайф-коуч, эксперт в области эмоционального интеллекта и саморазвития, автор проекта «Искусство селф-коучинга» Алена Борьессон в беседе с «Радио 1» заявила, что на изменение в мышлении влияет множество факторов, основной из которых — длительность труда.





«Сегодня большинство из нас так или иначе вовлечены в интеллектуальный труд. Это означает, что наша задача не просто сделать больше, а сделать более креативно, найти новые решения, попробовать подходы, которые пока ещё никто не пробовал. И если мы постоянно находимся в переработке, то наш мозг будет постепенно переходить в режим метафорического выживания и сбережения», — объяснила она.

«Поэтому если мы с вами находимся в состоянии создания нового, то нужно давать себе время на восстановление. Если вы его себе не даете, то мозг переходит в состояние выживания и не использует свои сильные стороны», — отметила специалист.