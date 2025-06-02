Психолог назвала способы, которые быстро избавят от стресса

02 июня 2025, 17:58

Фото: iStock/Koldunova_Anna

Массаж акупунктурным мячиком с шипами и массирование быстро избавят от стресса. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.





Она пояснила, что в момент стресса необходимо переключиться с эмоций на телесные ощущения.





«В таком случае хороши массажные или «игольчатые» мячики. Дело в том, что на руках находится множество зон с нервными окончаниями. Они стимулируются, когда берешь такой мячик в руки, после чего сознание переносит фокус на тело», – объяснила Сулим в беседе с «Москвой 24».

«Вместе с тем 48% балуют себя сладким, 40% отвлекаются на сериалы, 35% — читают, 30% — смотрят смешные видео, 8% — слушают подкасты. Каждый третий готовит что-то вкусное, 27% прибираются дома, 25% — совершают покупки для души», — говорится в статье.