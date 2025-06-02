Психолог назвала способы, которые быстро избавят от стресса
Массаж акупунктурным мячиком с шипами и массирование быстро избавят от стресса. Об этом рассказала психолог, кандидат психологических наук, преподаватель психологии Софья Сулим.
Она пояснила, что в момент стресса необходимо переключиться с эмоций на телесные ощущения.
«В таком случае хороши массажные или «игольчатые» мячики. Дело в том, что на руках находится множество зон с нервными окончаниями. Они стимулируются, когда берешь такой мячик в руки, после чего сознание переносит фокус на тело», – объяснила Сулим в беседе с «Москвой 24».
Она также посоветовала массировать ладони и пальцы до тех пор, пока не наступит спокойствие.
Тем временем большинство россиян (60%) устраивают прогулки, чтобы избавиться от тревожности. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на результаты исследования бренда Röndell.
«Вместе с тем 48% балуют себя сладким, 40% отвлекаются на сериалы, 35% — читают, 30% — смотрят смешные видео, 8% — слушают подкасты. Каждый третий готовит что-то вкусное, 27% прибираются дома, 25% — совершают покупки для души», — говорится в статье.
Отмечается, что 20% опрошенных россиян избавляются от стресса с помощью спорта, 17% предпочитают танцевать, а 15% выбирают йогу и медитации.
Также россияне справляются с тревожностью с помощью чая или кофе (48%), 32% респондентов заказывают доставку еды на дом, 17% готовят новые блюда.
Ведущий бренд-менеджер Röndell Ольга Пастушенко пояснила, что личные ритуалы являются действенным способом обрести внутреннюю опору, снизить тревожность и почувствовать связь с реальностью.