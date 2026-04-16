Достижения.рф

Психолог раскрыла риски проживания взрослых детей с родителями

Психолог Абравитова: Проживание взрослых детей с родителями чревато последствиями
Фото: iStock/Halfpoint

Родители иногда не хотят выпускать тридцатилетнего мужчину из семейного гнезда, что чревато безответственностью взрослого ребенка. Об этом предупредила клинический психолог Марианна Абравитова.



По ее словам, молодой человек, живя с родителями, не научится брать на себя ответственность, поскольку большую часть обязательств выполняют старшие члены семьи.

«Соответственно, такому человеку в последующем будет сложно взять ответственность за свою семью и детей. И даже если они потом вступают в брак и рожают детей, нередко новую семью перемещают в это же родительское гнездышко», — отметила Абравитова в разговоре с RT.

Однако возможен и другой вариант, когда, будучи взрослым, сын меняется ролями с родителями, заботится о них, однако в этой гиперответственности нет ничего хорошего, подчеркнула психолог. В этом случае у человека нет места для личных отношений, а вся жизнь крутится вокруг родителей.
Элина Позднякова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0