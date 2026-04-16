Психолог раскрыла риски проживания взрослых детей с родителями

16 апреля 2026, 15:44

Психолог Абравитова: Проживание взрослых детей с родителями чревато последствиями

Родители иногда не хотят выпускать тридцатилетнего мужчину из семейного гнезда, что чревато безответственностью взрослого ребенка. Об этом предупредила клинический психолог Марианна Абравитова.





По ее словам, молодой человек, живя с родителями, не научится брать на себя ответственность, поскольку большую часть обязательств выполняют старшие члены семьи.





«Соответственно, такому человеку в последующем будет сложно взять ответственность за свою семью и детей. И даже если они потом вступают в брак и рожают детей, нередко новую семью перемещают в это же родительское гнездышко», — отметила Абравитова в разговоре с RT.