Психолог назвала 3 шага, чтобы легче пережить расставание и стать сильнее
Осень — время не только золотых листьев и уютных вечеров, но и период, когда многие отношения подходят к концу. Расставание — это всегда стресс, боль и ощущение пустоты. Как пережить этот сложный период с минимальными потерями и даже извлечь из него пользу для своего будущего?
Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что расставание с любимым человеком часто сравнивают с переживанием утраты. Это настоящий кризис, который затрагивает все сферы жизни: от бытовой до глубоко личной. Однако этот болезненный опыт можно превратить в возможность для роста.
Шаг 1: Создать пространство для себя
Первое и самое необходимое действие после окончательного решения о разрыве — провести «чистку» окружающего пространства. Это не акт мести или попытки стереть память, а важный ритуал, который помогает психике свыкнуться с новой реальностью.
«Если вы уже точно расстались, то первое важное — избавиться от всех вещей, которые связывают вашу память с партнером: удалить все переписки, убрать все фотографии. Если не выкидывать, то сложить в какую-нибудь коробку, в черный ящик, пока вы не будете готовы вспоминать это с теплом», — посоветовала психолог.
Она добавила, что вещи при осознанном расставании работают как триггеры, постоянно напоминая о боли, чувстве вины или предательства.
Шаг 2: Написать «инструкцию к себе»
Отношения — это всегда «мы». После их завершения возникает ощущение, что часть личности потеряна. Самый эффективный способ вернуть себя — начать сознательное самоисследование.
«Чтобы жить самостоятельно, нужно поизучать себя и понять, а где тут есть я? А что я люблю? А что я конкретно хочу? Например, мы с партнером всегда ели булочки по утрам, а я, может, шоколад люблю», — объяснила Сальникова.
По ее словам, необходимо задавать себе больше вопросов, что не только поможет восстановиться, но и позволит в будущем выстроить более качественные и осознанные отношения, где вы будете полноценной личностью, а не «половинкой».
Шаг 3: Дать себе время
Самая большая ошибка — пытаться «перепрыгнуть» через боль, бросаясь в новые отношения или ругая себя за грусть и апатию.
«Дайте себе время пережить это расставание. Это стресс и на физиологическом уровне, и на эмоциональном. Если у вас гнетущее состояние больше двух месяцев, то это уже ближе к клинической депрессии. Вот здесь нужна помощь врача», — предупредила собеседница.
Она подчеркнула, что расставание — это процесс, а не моментальное событие, поэтому психике нужно время, чтобы перестроиться.
«Разрешите себе плакать, злиться, грустить и ничего не хотеть. Не ругайте себя за бессонницу или, наоборот, за долгий сон. Принятие своих эмоций — ключевая часть исцеления. Пройдя через боль и уделив время себе, вы не просто «зализываете раны», а закладываете фундамент для будущей, более счастливой и здоровой жизни — как в одиночестве, так и в партнерстве», — заключила Дарья Сальникова.