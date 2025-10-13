Психолог назвала 3 шага, чтобы легче пережить расставание и стать сильнее

13 октября 2025, 15:11

Психолог Сальникова: чтобы пережить расставание, нужно очистить пространство

Фото: Istock/Tatsiana Volkava

Осень — время не только золотых листьев и уютных вечеров, но и период, когда многие отношения подходят к концу. Расставание — это всегда стресс, боль и ощущение пустоты. Как пережить этот сложный период с минимальными потерями и даже извлечь из него пользу для своего будущего?





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что расставание с любимым человеком часто сравнивают с переживанием утраты. Это настоящий кризис, который затрагивает все сферы жизни: от бытовой до глубоко личной. Однако этот болезненный опыт можно превратить в возможность для роста.



Шаг 1: Создать пространство для себя

«Если вы уже точно расстались, то первое важное — избавиться от всех вещей, которые связывают вашу память с партнером: удалить все переписки, убрать все фотографии. Если не выкидывать, то сложить в какую-нибудь коробку, в черный ящик, пока вы не будете готовы вспоминать это с теплом», — посоветовала психолог.

Шаг 2: Написать «инструкцию к себе»

«Чтобы жить самостоятельно, нужно поизучать себя и понять, а где тут есть я? А что я люблю? А что я конкретно хочу? Например, мы с партнером всегда ели булочки по утрам, а я, может, шоколад люблю», — объяснила Сальникова.

Шаг 3: Дать себе время

«Дайте себе время пережить это расставание. Это стресс и на физиологическом уровне, и на эмоциональном. Если у вас гнетущее состояние больше двух месяцев, то это уже ближе к клинической депрессии. Вот здесь нужна помощь врача», — предупредила собеседница.

«Разрешите себе плакать, злиться, грустить и ничего не хотеть. Не ругайте себя за бессонницу или, наоборот, за долгий сон. Принятие своих эмоций — ключевая часть исцеления. Пройдя через боль и уделив время себе, вы не просто «зализываете раны», а закладываете фундамент для будущей, более счастливой и здоровой жизни — как в одиночестве, так и в партнерстве», — заключила Дарья Сальникова.