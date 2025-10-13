Психолог посоветовал, как эффективно справиться с осенней хандрой

13 октября 2025, 15:14

Психолог Лунюшин: не стоит зацикливаться на негативных событиях

Фото: iStock/Dima Berlin

Осенью многие сталкиваются с осенней хандрой. Как справиться с этим состоянием, рассказал психолог, эксперт в области НЛП, гипнотерапии и когнитивно-поведенческой терапии Сергей Лунюшин.





Он пояснил, что основной причиной осенней хандры является зацикливание на плохом. Не стоит несколько раз повторять вслух негативные события, поскольку окружающие уже и так всё поняли и услышали. Бесконечное повторение негативных событий только усиливает внутреннее напряжение и хандру.





«Говори себе, что это временно, воспринимай это как преодоление трудностей. Например, "я сегодня трудно шёл до работы из-за снега, но преодолел эту сложность, завтра будет легче". Не зацикливайся на неприятных моментах, рассматривай их как временные препятствия», — посоветовал Лунюшин в беседе с RuNews24.ru.