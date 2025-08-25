Психолог назвала аромат, который поможет настроиться на работу и активизирует мозг

25 августа 2025, 13:37

Психолог Сальникова: цитрусовый аромат поможет настроиться на работу

Фото: iStock/Artsyslik

Известно, что ароматы, которые мы чувствуем, влияют на наши эмоции. Так, для для большинства россиян успех пахнет древесными нотками, виски и табаком, а любовь чаще всего ассоциируется с чем-то цветочным.





Психолог Дарья Сальникова в беседе с «Радио 1» заявила, что обонятельная система входит в один из семи органов чувств, которые влияют на мозг и психологическое состояние человека.





«Все семь наших органов чувств влияют на мозг, который отвечает за когнитивные функции и нервную систему. Это еще иногда называют сенсорной интеграцией. То есть с помощью зрения, вкуса, запаха мы получаем новые стимулы, которые активизируют зону мозга», — объяснила она.

«Существуют базовые ароматы для того, чтобы заставить себя работать — например, цитрусовые. Они активизируют нервную систему и мозг, придадут уверенности, боевой готовности», — сказала психолог.

«Наша память запоминает места, запахи, ощущения. Так же, как запах духов любимого человека или аромат кожи родного человека. Вы его почувствуете из тысячи. Это мозг включает сигнал. Есть даже такие ароматические аппараты, которые вызывают у человека определенные ассоциации», — заключила Сальникова.